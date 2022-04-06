Çiftçilere 2,5 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Çiftçilere 2,5 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

06.04.2022 13:58

Tekirdağ'da "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, çiftçilere 2 bin 500 kilogram yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tekirdağ'da "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, çiftçilere 2 bin 500 kilogram yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Çiftçilere verilen yerli hibrit ayçiçeği tohumuyla 10 bin dekar alanda ekim yapılacak.

Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde, başkasına muhtaç olmamak için ülkelerin birçok şeyi kendisinin yapması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, gıda ürünlerinin ülkeler için önemli olduğunu ifade ederek, "Gıdanın ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde ve Ukrayna- Rusya geriliminde gördük. Bu iki olay ülkeler ve devletler için gıdanın ne kadar önemli olduğunu, başkalarına bağımlı olmamanın ne kadar büyük bir özgürlük olduğunu gösterdi. Biz de bu anlayışla her şeyimizi yerli ve milli yapmalıyız." dedi.

Ülkeler için üretimin önemine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dışarıya bağımlı olmadan üretmemiz gerekiyor. Bunun için tohum çok önemli. Ne zaman tohumumuzun tamamını kendimiz üretiriz, kendi üretimimizin tamamını kendi girdilerimizle sağlarız, o zaman dışarıya karşı hiçbir bağımlılığımız olmaz. Dünyada tarımda, gıdada kendi kendine yeten 6 ülkeden birisiyiz. Ürün çeşitliliğimiz konusunda ürünleri yetiştirmemiz konusunda daha çok çalışmamızın gerçek olduğu da ortada. Ayçiçeğinde ülkemizin ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyoruz, yüzde 30'u dışarıdan karşılanıyor. Hem tohumumuzu üreteceğiz hem de bu tohumdan ülkemize yetecek kadar yağ üretmek mecburiyetindeyiz. Başkalarına bağımlı olmamak için, daha özgür olmak için bu gerekli."

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da Bakanlığın "Yerli Hibrit Çeşidi Kullanımını Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında tohum dağıtımına devam ettiklerini dile getirdi.

Öcal, "Tekirdağ'da 10 bin dekar alanda tohumların ekimi yapılacak. Burada gördüğünüz tohumlarımızın hepsi Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüklerimiz tarafından yetiştirilen diğer firmalar tarafından ülkemizde çoğaltılan tohumlardır. Ayçiçeği tohumu genel olarak yurtdışı kaynaklı elde edilip üreticilerimize büyük bir maliyete sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

Ayçiçeği tohumunda dışa bağımlılığı azaltılması için bu projenin anlamlı olduğunu dile getiren Öcal, "Yurt dışından alınan maliyetli tohumların önüne geçmek için yerli ve milli tohumlarımız ile tarımsal üretimi artırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası önünde de üreticilere yerli ve milli tohum dağıtımı yapıldı.

Çiftçilere 2,5 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 2,5 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 2,5 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 2,5 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 2,5 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 2,5 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 2,5 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 2,5 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftçilere 2,5 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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