Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da çiftçilerin "silaj" mesaisi
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Tekirdağ'da çiftçilerin "silaj" mesaisi

21 dakika önce

Tekirdağlı çiftçiler, et ve süt verimini arttırmak için samanla karıştırılarak hayvanlara verilen silaj yeminin ekimine başladı.

Tekirdağ'da çiftçilerin

Tekirdağlı çiftçiler, et ve süt verimini arttırmak için samanla karıştırılarak hayvanlara verilen silaj yeminin ekimine başladı.

Malkara'da çiftçilik yapan Recep İşcan, yaptığı açıklamada, silajın et ve süt verimini arttırdığını söyledi.

Silaj ekimi ile yem konusunda rahatladıklarını aktaran İşcan, "Samana destek, bir ikincisi yeme destek, hayvanın yeşil ihtiyacını kışın karşılıyor. Süt verimine faydası var. Bunun yanında hayvancılığa destek oluyor. " dedi.

Hayvancılıkla uğraşan Erdem İşcan da silajın çok önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, "Silaj, hayvanlarımız için bir besin kaynağıdır. Süt yemi, besi yeminden daha iyidir. Samanın yanında iyi gider. Hayvan daha çok yer. Süt yapar." diye konuştu.

Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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