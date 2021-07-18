Tekirdağ'da çiftlik çalışanları arıların saldırısına uğradı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da çiftlik çalışanları arıların saldırısına uğradı: 1 ölü, 4 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde arıların saldırısına uğrayan aileden Şemsi Aktaş (62) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde arıların saldırısına uğrayan aileden Şemsi Aktaş (62) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay, önceki gün Muratlı ilçesine bağlı İstiklal Kurtpınar Mahallesi Bağlar mevkisinde kovaların bulunduğu çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çalışan Aktaş ailesi, yakında bulunun kovanlardaki bal arıların saldırısına uğradı. Çevresini saran yüzlerce arının saldırısına uğrayan Şemsi Aktaş, Ümit Aktaş (57), Burhan Aktaş (32), Salih Aktaş (30), İklim Aktaş (4), yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede çok sayıda arı olması nedeniyle, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin arıları uzaklaştırmasının ardından yaralılara müdahale edildi. Arıların sokması nedeniyle vucutları şişen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Arıların sokması nedeniyle vucutları şişen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Şemsi Aktaş, doktarların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İklim Aktaş ile Burhan Aktaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ümit Aktaş ile Salih Aktaş'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Jandarma ekipleri, olayın ardından arı kovanlarının sahibi H.K.'yı gözaltına aldı. Manisa 'dan bölgeye gelerek, arı kovanlarını izinli olarak çiftlik yakınına koyduğunu söyleyen H.K.'nin ifadesinde, "Kovanlarım çiftlik yakınında bulunuyordu. Tarım Bakanlığı'ndan izinli olarak arılarımı buraya koydum. Normal şartlarda arılar saldırmaz ancak bu kişiler arı kovanlarına çok yaklaştığı için saldırmış olabilir" dediği öğrenildi. İfadesi alınan H.K., cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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