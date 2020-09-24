Çiftlikte toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir hayvan çiftliğinde toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Yulaflı Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Çiftlikteki aramada bir kovaya konularak toprağa gömülmüş 450 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi çiftlikte, 3 kişi de evlerinde gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu hap, esrar ve eroin ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.