Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Bağlık Mahallesi Bağcılar Sokak'taki bir apartmanda Yasemin Ç, eşi tarafından şiddete uğradığını iddia ederek ağabeyi Cemil T.'ye haber verdi.

Bunun üzerine Cemil T. ile konuşmak için evine gittiği kız kardeşinin eşi Ömer Ç. ve ağabeyi Cafer Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cemil T, Yasemin, Ömer ve Cafer Ç, bıçakla yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı.

Bağlık mahallesi, Çerkezköy, Bağcılar, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum
New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
01:24 İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama - Son Dakika
01:21 Nazilli'de 1 haftadır kayıp olan kişi ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
01:10 Nijer'de teröristlerce askeri kampa düzenlenen saldırıda 25 asker öldü - Son Dakika
01:07 Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı - Son Dakika
01:02 Pompeo, Stoltenberg ve Abdulmehdi ile "İran'ı" görüştü - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 01:57:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]