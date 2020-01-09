Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü bir kişi yaralandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü bir kişi yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alipaşa Mahallesi'ndeki bir kafede oturan Emir Biçer (31) ve arkadaşı Boğaçhan Çetinkaya ile husumetli oldukları Ö.T. D.O. ve A.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kafenin dışında kavgaya dönüşmesi sonucu aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Biçer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Çetinkaya ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çetinkaya, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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