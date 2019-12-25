Tekirdağ'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi, yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi, yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde aynı aileden fertlerin yaşadığı 4 katlı apartmanın zemin katından alevler çıktığının görülmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede duman tüm apartmanı sardı. Dumandan etkilenen biri bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 4 kişi ise bölgedeki ambulanslarda tedavi edildi.

İtfaiyenin uzun uğraşları sonrası yangın söndürüldü. Evde hasar meydana geldi.

Yangını çıkardığı iddiaları üzerine Hakkı Y. gözaltına alındı.

Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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