Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi

02.06.2022 09:57
Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yeldeğirmeni Aralığı Sokak'ta motosiklet tamircisi Ercan Öztürk (36) ile yoldan geçen M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. Öztürk'ü bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay: Göğsünden bıçakladığı kişinin ölmesini beklerken başında sela okudu Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay: Göğsünden bıçakladığı kişinin ölmesini beklerken başında sela okudu Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: AA

Ercan öztürk, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Litvanya, halkın topladığı bağışlarla aldığı Bayraktar SİHA'yı Ukrayna'ya hediye edecek
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:10:58. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement