TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

07.08.2022 19:26
TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

TEKİRDAĞ'da çıkan orman yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

TEKİRDAĞ'da çıkan orman yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı ağaçlar yanarak zarar görürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarında bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Kumbağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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