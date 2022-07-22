Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

22.07.2022 17:03
Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Tepeköy mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Tepeköy mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ormanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile orman söndürme helikopteri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ormanın en uçlarına yakın bölgede söndürme çalışmaları yaparak, orman yangınını kontrol altına almaya çalışırken, yangın söndürme helikopteri ise dağın en tepesindeki orman yangınına yukarıdan su bırakarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kısa sürede kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin yerden, helikopterin ise yukarıdan su dökerek yaptıkları yoğun söndürme çalışmaları kısa sürede netice verdi. Aniden olay yerine intikal ederek, kısa sürede müdahale çalışması başlatan ekiplerce, orman yangın kontrol altına alınarak, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Şarköy İlçe Jandarma ekipleri de orman yangını bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tekirdağ, Tepeköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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