Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Bademlik Sokak'ta meydana gelen silahlı kavgada B.K. (24), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliler M.E. (21) ve C.E.'yi (17) olayda kullanılan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kuru sıkı tabanca ile birlikte yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.E. tutuklanırken, C.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.