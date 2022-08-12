Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

12.08.2022 10:40

Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Bademlik Sokak'ta meydana gelen silahlı kavgada B.K. (24), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliler M.E. (21) ve C.E.'yi (17) olayda kullanılan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kuru sıkı tabanca ile birlikte yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.E. tutuklanırken, C.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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