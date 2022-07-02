Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü

02.07.2022 15:53
Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan yangında 30 dönümü ekili, 50 dönüm alan zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan yangında 30 dönümü ekili, 50 dönüm alan zarar gördü.

Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi mevkisinde bir buğday tarlasında yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak kanola tarlasıyla otluk alana da sıçradı. Yangın nedeniyle İstanbul- Tekirdağ kara yolu dumanla kaplanırken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplere vatandaşlar da destek verdi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 15 dönüm buğday ve 15 dönüm kanola ekili alan ile 20 dönüm otluk ve anız bulunan alan zarar gördü.Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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