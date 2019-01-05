Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Çıkan Yangında Bir Çocuk Yaralandı

Tekirdağ'da Çıkan Yangında Bir Çocuk Yaralandı

46 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde çıkan yangında, 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Tekirdağ'da Çıkan Yangında Bir Çocuk Yaralandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde çıkan yangında, 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan Emel Ünlü, salonda tutuşan koltuktaki çocuğu Erdal Ünlü'yü (3) kucağına alıp dışarı çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yüzünde yanık oluşan bebekle annesi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:40 Kaynak: AA

Kapaklı, Tekirdağ, Güncel
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