Tekirdağ'da Çıkan Yangında Bir Çocuk Yaralandı
46 dakika önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde çıkan yangında, 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde bir evde çıkan yangında, 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mevlana
Caddesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde bulunan Emel Ünlü, salonda tutuşan koltuktaki çocuğu Erdal Ünlü'yü (3) kucağına alıp dışarı çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yüzünde yanık oluşan bebekle annesi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:40 Kaynak: AA
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