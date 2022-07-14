Tekirdağ'da çıkan yangında saman balyaları yandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında çok sayıda saman balyası yandı.
Alınan bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi'nde, tarlada park halinde bulunan, bir traktörün römorkundaki saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Rüzgarın etkisiyle alevler yol kenarındaki tarlaya da sıçradı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası 100 den fazla saman balyası yanarak kül oldu.
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