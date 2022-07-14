Alınan bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi'nde, tarlada park halinde bulunan, bir traktörün römorkundaki saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da çıkan yangında saman balyaları yandı - Son Dakika

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