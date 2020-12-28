Tekirdağ'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Tekirdağ'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale gelirken, olay sırasında bakkalda olan ev sahibi Gülsen Güler (65) olaydan yara almadan kurtuldu.Yangın, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Gülsen Güler, bakkala gittikten sonra evden alevler yükselmeye başladı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları,durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Güler ise geri döndüğünde evinin alev alev yandığını gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangından dolayı panik yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa indi

Yanan evin önünde 112 acil sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, polis ekipleri sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmayla yangın yaklaşık bir saate söndürüldü. Yangın sebebi araştırılırken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.