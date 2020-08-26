Tekirdağ'da Çimendere-1 Göleti 1310 dekar tarım arazisine hayat verecek - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Çimendere-1 Göletinin tamamlanmasıyla 1310 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, DSİ Tekirdağ'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor

Tekirdağ ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Yıldız, çalışmaları devam eden Çimendere-1 Göletinin tamamlanması ile bin 310 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Yıldız, çalışmanın tamamlanmasıyla bölge halkına ek gelir sağlanacağını aktararak şunları kaydetti:

"Çimendere-1 Göletinin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 870 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."