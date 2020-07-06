Tekirdağ'da Çınarlıdere Deresi'nde balık ölümleri - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hayvanların su ihtiyacının karşılandığı ve ekili alanların sulanmasında kullanılan Çınarlıdere Deresi'nde balık ölümleri yaşandı.

Malkara'nın kırsal Çınarlıdere Mahallesi'nde, mahalle ile aynı adı taşıyan derede balıklar telef oldu. Dereye kıyısına vuran binlerce ölü sazan balığını gören mahalleli, tedirginlik yaşadı. Mahallesi sakinleri balık ölümlerinin nedenin belirlenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurduklarını söyledi.

Mahallede çiftçilik yapan Mehmet Çavdar, "Deremizin halini görüyorsunuz. Mısır, ayçiçeği, yonca, domates, biber, patlıcan hepsinin sulanmasını deremizden yararlanıyorduk. Şimdi artık sulamalarda deremizden yararlanamıyoruz. Balıkları böyle ölmüş görünce şoke olduk. Şu anda sulamayı kestik. Derede şu anda binlerce balık ölüsü var. Bu ölümlere acilen bir çare bulunsun. Bu balıklar niye ölüyor? Biz bunun yetkililerden araştırılmasını istiyoruz. Yetkililer bir an önce bu olaya el atmalı" dedi.

Mahallede yaşayan Mehmet Can Paşa ise arkadaşlarıyla birlikte gezerken deredeki balık ölümlerini gördüklerini belirterek, "Hayretler içinde kaldık, burada binlerce ölü balık var. Tarlasını buradan sulayanlar var, hayvanlarını su ihtiyacını dereden giderenler var. Bugünden sonra bu dereden su kullanamayacaklar. Buna bir çözüm bulunursa ve araştırma yapılırsa çok seviniriz" dedi.