Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Cinayet

Tekirdağ'da Cinayet

21 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.


Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda çalışan Filiz K. ile aynı iş yerinde kurye olarak çalışan Mehmet Sönmez arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Filiz K, tabancayla Mehmet Sönmez'e ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sönmez'in cenazesi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Filiz K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:58 Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
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