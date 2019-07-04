Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da cinayet...Televizyon programına katılmıştı, eşinin amcası tarafından böyle öldürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tekirdağ'da cinayet...Televizyon programına katılmıştı, eşinin amcası tarafından böyle öldürüldü

1 saat önce

Tekirdağ'da cinayet...Televizyon programına katılmıştı, eşinin amcası tarafından böyle öldürüldüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla...

Tekirdağ'da cinayet...Televizyon programına katılmıştı, eşinin amcası tarafından böyle öldürüldü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda A TV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Tekirdağ'da cinayet...Televizyon programına katılmıştı, eşinin amcası tarafından böyle öldürüldü
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:42 Kaynak: İHA
Esra Erol, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşadınız" deyip damadı öldüren kardeş tutuklandı Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez bilirkişiye gönderildi Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı Define arayan baba-oğul 10 metrelik çukurda ölü bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:23:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da cinayet...Televizyon programına katılmıştı, eşinin amcası tarafından böyle öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]