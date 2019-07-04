Tekirdağ'da cinayet...Televizyon programına katılmıştı, eşinin amcası tarafından böyle öldürüldü
1 saat önce
Tekirdağ'da cinayet...Televizyon programına katılmıştı, eşinin amcası tarafından böyle öldürüldüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla...
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:42 Kaynak: İHA
'da cinayet...Televizyon programına katılmıştı, eşinin amcası tarafından böyle öldürüldü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu
ilçesinde geçtiğimiz aylarda A TV
'de yayınlanan Esra Erol
'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
"Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşadınız" deyip damadı öldüren kardeş tutuklandı
Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez bilirkişiye gönderildi
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı
Define arayan baba-oğul 10 metrelik çukurda ölü bulundu!