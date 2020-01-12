Tekirdağ'da cinayeti itiraf eden şüpheli ile çalıştığı kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da cinayeti itiraf eden şüpheli ile çalıştığı kişi gözaltına alındı

43 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir çiftlikte çatıştığı iş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ile bir başka çalışan gözaltına alındı.

Tekirdağ'da cinayeti itiraf eden şüpheli ile çalıştığı kişi gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir çiftlikte çatıştığı iş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ile bir başka çalışan gözaltına alındı.

İlçe jandarma komutanlığına giden Afganistan uyruklu H.K. Kızılpınar Mahallesi'nde çalıştıkları çiftlikte iş arkadaşını öldürdüğünü ve cesedi Kızılpınar Deresi'ne gömdüğünü itiraf etti.

İtiraf üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları aramada Afganistan uyruklu Norullah'ın (27) cesedine ulaştı.

Soruşturmayı genişleten ekipler H.K. ile beraber aynı çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu H.N'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Afganistan, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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