Tekirdağ'da Cinsel İstismar İddiası

Tekirdağ'da zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Malkara ilçesinde yaşayan Ö.D, zihinsel engelli 15 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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