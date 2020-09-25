Çerkezköy ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Atilla S. idaresindeki 34 AC 5217 plakalı cip, Namık Kemal Bulvarı Bahçeli Cami Kavşağı'nda, Kardelen İstek'in kullandığı 59 UP 959 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü İstek ile aynı araçta bulunan Özlem İstek ve Yağmur Aydın yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:01 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika