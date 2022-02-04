Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'da "sürü yönetimi elemanı" eğitimini tamamlayanlara sertifika verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulamaları Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği" kapsamında, hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin arttırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Hayrabolu ilçesinde sürü yönetimi elemanı eğitim programı düzenlendi.

Kursu tamamlayan 25 kişiye sertifikaları verildi.

Sertifika dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve kurum yöneticileri katıldı.

Belediye Başkanı Yüksel bilim ve tiyatro şenliğine katıldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bilim ve tiyatro şenliği etkinliklerine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenlikte öğrencilerin heyecan ve mutluluğunu paylaşan Yüksel, çocuklarla yakından ilgilendi.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, çocuklar için belediye olarak sürekli etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını, çocukların gözlerinde gördükleri mutluluğun her şeye değdiğini ifade etti.

Şenlikteki ziyarette Yüksel'e Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da eşlik etti.

-Tekirdağ NKÜ tarafından hazırlanan projeler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) tarafından hazırlanan projelere ilişkin uygulama sözleşmesi hazırlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen projelere ilişkin uygulama sözleşmesi, Tekirdağ NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalandı.

"Önlisans Eğitimlerinin Dijital Çağa Entegrasyonu, Endüstri 4.0 ve Sektörel Uygulamalar" projesi Çorlu Meslek Yüksekokulu önderliğinde ve "Nitel Yöntemler ve Nitel Veri Analizi Eğitimi" projesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önderliğinde yürütülecek.

Projelerde üniversite meslek yüksekokullarında görevli 25 akademisyen eğitim alacak.