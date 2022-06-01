Tekirdağ'da çocuk kaçırma paylaşımları için 'gerçek dışı' açıklaması - Son Dakika
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Tekirdağ'da çocuk kaçırma paylaşımları için 'gerçek dışı' açıklaması

01.06.2022 11:57
Tekirdağ'da çocuk kaçırma paylaşımları için 'gerçek dışı' açıklaması

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde son günlerde sosyal medya üzerinden 'Çocuklar kaçırılıyor, böbreklerini alıp satıyorlar' paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, bunları yapanlar hakkında işlem başlatılacağı kaydedildi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde son günlerde sosyal medya üzerinden 'Çocuklar kaçırılıyor, böbreklerini alıp satıyorlar' paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, bunları yapanlar hakkında işlem başlatılacağı kaydedildi.

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde son günlerde sosyal medya üzerinden ve WhatsApp gruplarından bazı görseller birlikte, "Dikkat dikkat. Kapaklı, Çerkezköy, Saray, Vize, Çorlu, Tekirdağ, Trakya bölgesinde duyurulur. Bu şahıslar çocuk kaçırıyorlar böbreklerini alıp satıyorlar. Allah rızası için çocuklarınıza sahip çıkın. Kimsenin ciğeri yanmasın. Hiçbir anne üzülmesin. Dün her yerde anons yapıldı. Farklı konumlarda bulunuyorlar bilginize herkes paylaşsın" ile "Arkadaşlar, Çerkezköy'de kılık değiştirip çocuk kaçıran türbanlı var. Lütfen tek başına kime dışarı çıkmasın akşamları. Durum ciddi, küçük kız kardeşlerinizi hiç bir yere salmayın kesinlikle. Herkes hikayesinde lütfen paylaşsın, her yere yayalım" paylaşımları yapıldı.

Kapaklı Kaymakamı ve Çerkezköy Kaymakamvekili Bayram Sağır, son günlerde sosyal medya ve WhatsApp gruplarında asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Sağır, "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan çocuk kaçırılma olaylarına ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Veliler arasında yayılan ve tamamen hayal ürünü olan çocuk kaçırma olayları gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri de paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı. Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Bununla ilgili müdürlüğümüze ve adı geçen illerimizdeki emniyet müdürlüklerimize yapılan herhangi bir şikayet ya da mağduriyet başvurusu bulunmamaktadır. Çerkezköy'de böyle bir olay yaşanmamıştır. Çocuk kaçırıldığına dair müracaat yoktur. İlçemizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan bu tür art niyetli 'çocuk kaçırma' paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu paylaşımları yapan hakkında işlem yapılacaktır" dedi.


Tekirdağ'da çocuk kaçırma paylaşımları için 'gerçek dışı' açıklaması
Tekirdağ'da çocuk kaçırma paylaşımları için 'gerçek dışı' açıklaması
Tekirdağ'da çocuk kaçırma paylaşımları için 'gerçek dışı' açıklaması
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Kaynak: DHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Medya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çocuk kaçırma paylaşımları için 'gerçek dışı' açıklaması - Son Dakika


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