Tekirdağ'da çölyakla mücadele kapsamında protokol imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çölyakla mücadele kapsamında protokol imzalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da çölyakla mücadele kapsamında protokol imzalandı

6 saat önce

Tekirdağ'da "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ve Çölyak Farkındalığını Arttırma" protokolü imzalandı.

Tekirdağ'da çölyakla mücadele kapsamında protokol imzalandı, System.String[]

Tekirdağ'da "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ve Çölyak Farkındalığını Arttırma" protokolü imzalandı.

Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım koordinatörlüğünde Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi" kapsamında 364 bin 89 kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Müftüsü İsmail İpek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şahin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda protokol imzalandı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, projenin il genelinde yürütüleceğini belirterek, "Yaklaşık 365 bin kadının bu eğitimden geçmesini planlıyoruz. İnşallah bu eğitimin sonunda farkındalığı artırılmış, sağlık konusunda nerelere müracaat edeceğini bilen kadınlarımız olacak, hedefimiz budur. İnşallah hep birlikte başarılı olacağız çünkü bizim başarımız, kadınlarımızın daha güzel bir hayata kavuşması anlamına gelecektir." dedi.

Tekirdağ ve Trakya'da çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak, erken, tanı almalarını sağlamak, yaşam alanlarını genişletmek, toplumu bilinçlendirip, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla Vali Aziz Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği arasında Çölyak Farkındalığını Arttırma protokolü imzalandı.

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Gülcü yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Denetim Kurulu Üyesi Serkan Güner de çölyak hastalığı hakkında sunum yaptı.

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı
Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Kadın sürücülerin kazasında erkekler birbirine girdi Mesaj attığı kadın tarafından ifşa edilen Rafet El Roman intikam için harekete geçti

Son Dakika Haberleri
17:34 Suriye'de rejim İdlib'e saldırdı 17 ölü, 52 yaralı - Son Dakika
17:33 Motosiklet kazasında ölen çift son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
17:33 İSTANBUL'DA 4.7'LİK DEPREM (Ataşehir) - Son Dakika
17:33 İstanbul'da 4.7'lik deprem - Son Dakika
17:33 İstanbul'da 4.7'lik deprem - Son Dakika
17:19 Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Son Dakika
16:57 Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 17:33:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da çölyakla mücadele kapsamında protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]