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Tekirdağ'da çöp kamyonunda korkutan yangın

48 dakika önce

Tekirdağ'da çöp kamyonunda korkutan yangınTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çöp toplandığı sırada belediyeye ait kamyonun kasasında yangın çıktı.

Tekirdağ'da çöp kamyonunda korkutan yangın
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çöp toplandığı sırada belediyeye ait kamyonun kasasında yangın çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi eski pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara Belediyesinin temizlik işçileri tarafından birikmiş çöplerin toplandığı sırada kamyon kasasındaki çöpler tutuştu. Temizlik işçileri ve kahvehanede oturan vatandaşlar telaş içinde itfaiyeye haber verdi. Çıkan yangını gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangının, çöplerin arasına atılan mangal kömüründen çıktığı iddia edildi.
Olayla ilgili konuşan temizlik görevlisi, "İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor" dedi.
Tekirdağ'da çöp kamyonunda korkutan yangın
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:41 Kaynak: İHA
Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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