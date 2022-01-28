Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde belediyeye ait çöp konteynerlerinin kapaklarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Hacıevhat Mahallesi Huzur Sokak sakinleri, 20'den fazla çöp konteynerinin kapağının olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerinde Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Malkara Belediyesine ait çöp konteynerlerinin kapakları ilçedeki bir hurdacı dükkanında bulundu.
Olayla ilgili T.A, S.K. ve E.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da çöp konteynerlerinin kapaklarını çaldığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika