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Tekirdağ'da 'çöp' tepkisi

1 saat önce

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeler ve merkez ilçenin evsel atık ve çöplerini depoladığı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Demirli Mahallesi sakinleri, çöp dökülmesini protesto etti.

Tekirdağ'da 'çöp' tepkisi, System.String[]
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeler ve merkez ilçenin evsel atık ve çöplerini depoladığı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Demirli Mahallesi sakinleri, çöp dökülmesini protesto etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel, "Bu çöplüğünün üzerinin kapatılarak mesire alanına dönüştürülmesini ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız adına istiyoruz. İlçemizde geleceğimiz olan çocuklara zehir solutmayacağız. Yer altı sularımız, tarım alanlarımız bu çöp sahasından olumsuz etkilenmekte" dedi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeler ve merkez ilçenin evsel atık ve çöplerini merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Demirli Mahallesi'ndeki çöp sahasında toplamasına bölgede yaşayanlar tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, 'Nefes alamıyoruz', 'Temiz bir hava ve sağlıklı yaşam alanları istiyoruz/ yazılı dövizler taşıyarak, Tekirdağ'ın 11 ilçesinin çöplerinin bu alana getirilmesini protesto etti.
Eyleme katılan Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Demirli ve ona bağlı kırsal mahallelerinden toplanan evsel atıkların taşındığı alandır. Tekirdağ'ın büyükşehir vasfı kazanmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen bu alan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından il genelindeki tüm çöplerin toplanma sahasına dönüştürülmüştür. Süleymanpaşa ilçemiz diğer ilçelerin çöplüğü haline gelmiştir. Günde yaklaşık 1 milyon kilogram çöp ilçemize taşınmaktadır. Mahalle sakinlerimizin soluduğu havanın kalitesi günden güne düşmektedir. Ağır koku zaman zaman ilçe merkezinden de hissedilmektedir. Süleymanpaşa bütün şehrin çöpünü çekmek zorunda değildir" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın aldığı karardan bir an önce dönmesini isteyen Yüksel, "Bu çöplüğünün üzerinin kapatılarak mesire alanına dönüştürülmesini ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız adına istiyoruz. İlçemizde geleceğimiz olan çocuklara zehir solutmayacağız. Yer altı sularımız, tarım alanlarımız bu çöp sahasından olumsuz etkilenmekte. Tüm vatandaşlarımızı hafta başından itibaren başlatacağımız imza kampanyasına destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.


Süleymanpaşa, Tekirdağ, Demirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:52 Kaynak: DHA
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