Tekirdağ'da Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan ve alkol alan 44 kişiye para cezası - Son Dakika

Tekirdağ'da Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan ve alkol alan 44 kişiye para cezası
11.05.2021 00:01
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "tam kapanma" tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 174 bin 750 lira ceza uygulandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "tam kapanma" tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 174 bin 750 lira ceza uygulandı.
Alınan istihbaratı değerlendiren polis ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde kapalı olması gerekirken kumar oynandığı ve alkol alındığı belirlenen iki adrese baskın yaptı.
Söz konusu iş yerlerindeki 44 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 174 bin 750 lira ceza kesildi.
Kontrol sırasında çok sayıda suçtan aranan bir şüpheli de gözaltına alındı.
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