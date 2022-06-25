Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı

25.06.2022 22:23
Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı.

Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde motosikletli iki kişiden birisi motosikletten inip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çevredekilere hakaret etti.

Vatandaşların uyarılarına rağmen hakaretlerin devam etmesi üzerine iki kişi darbedildi.

Bazı vatandaşların araya girmesiyle kardeş oldukları öğrenilen B.T. ve D.T. bölgeden uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri zanlıları gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri devam eden B.T. ile kardeşi D.T. hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Toplumun huzurunu bozma" suçlarından işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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