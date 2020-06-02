Tekirdağ'da cumhuriyet dönemine ait traktör bakımı yapılarak meydana konuldu - Son Dakika

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince bakımı yapılan cumhuriyet dönemine ait traktör, özel platformda sergilenmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın köklü ailelerinden Karaevli ailesinden teslim alınan cumhuriyet dönemine ait traktörün bakımı, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından orijinal parçalar korunarak yapıldı.

Tamamen yenilenen traktör, 100. Yıl Mahallesi'nde merhum Ahmet Karaevli'nin adının yaşatılacağı meydana yerleştirildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada, traktörün Süleymanpaşa'ya kazandırılmasını sağlayan Tarık Karaevli'ye teşekkür etti.

Belediye olarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Fen İşleri Müdürlüğümüzün kademe biriminde geçtiğimiz günlerde başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Orijinaline uygun olarak yenilediğimiz antika traktörümüzü, 100. Yıl Mahallemizde Adnan Kahveci ile Yeni Sanayi caddelerinin kesiştiği, merhum Ahmet Karaevli'nin adını yaşatacağımız meydanda sergilemeye başladık. Özel platform üzerine oturttuğumuz antika eser, tamamlanan çevre düzenlemesiyle birlikte daha da güzel bir görünüm kazandı."