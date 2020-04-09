Tekirdağ'da çürük ürün satan 6 işletmeye idari işlem uygulandı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri taze ürünlerin arasına çürük ürünleri de karıştırarak satış yaptığı tespit edilen altı işletmeye idari işlem uygulandı.

Koronavirüs (COVID 19) salgını ile mücadelede etkin çalışmalar gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde satış yaptığı tespit edilen altı işletmeye idari işlem uygulandı.

Salgın tedbirleri kapsamında, yaş meyve-sebze satışlarının paketli olarak yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından bu ürünlerin satışını gerçekleştiren market ve manavlarda denetleme yapıldı.