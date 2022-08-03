D-100 karayolunda anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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D-100 karayolunda anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı

03.08.2022 18:19
D-100 karayolunda anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı

Tekirdağ'da D-100 karayolunda çıkan anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da D-100 karayolunda çıkan anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ve polis TOMA'sı tarafından yapılan müdahale ile söndürülürken yol güvenliği sağlandı.

Silahtarağa Mahallesi Mühendislik Fakültesi çevre yolu mevkiinde, henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek çevre yolu kenarına yayılan yangın, D-100 karayolunu kullanan araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yangın bir taraftan itfaiye ekipleri, diğer taraftan polisin TOMA'sı ile kontrol altına alındı. Çorlu Emniyetine bağlı çok sayıda polis ekibi, yaklaşık 20 dakika yolu trafiğe kapatarak yol güvenliğini sağladı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İtfaiye yetkilileri, vatandaşları hava sıcaklıklarının da artmasıyla yaşanabilecek yangınlara karşı daha duyarlı olmaya davet etti. Genellikle sigara izmariti ve cam kırıklarının yangınlara neden olduğu vurgulandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-100 karayolunda anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100 karayolunda anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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