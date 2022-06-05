Tekirdağ'da "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı.

Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği etkinlik kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları ve gönüllü dalgıçlardan oluşan 10 kişilik ekip Süleymanpaşa ilçesi açıklarında deniz dibinde tarama gerçekleştirdi.

Denizden çıkartılan araba lastiği, kova, sandalye ve diğer atıklar Rumeli İskelesi'nde sergilendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da ekiplerle dalış yaparak dip temizliğine katıldı.

Öte yandan etkinlik kapsamında iskelede kurulan stantlarda Süleymanpaşa Kent Konseyi ve Tekirdağ Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören özel öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı ürünler de sergilendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için etkinlikler yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Herkesin çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini ifade eden Yüksel, "Üçüncü yılımızda da aynı faaliyetleri yürütüyoruz ve 3 yıl sonunda denizden çıkan atıkların sayısında ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. İlk sene başladığımızda iskelenin her tarafı bu tür atıklarla doluydu, çok şükür artık bunlarla karşı karşıya kalmıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de inşallah bu bilinci tamamıyla oturtmak istiyoruz." dedi.