Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi

05.06.2022 15:51
Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi

TEKİRDAĞ'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde dalgıçların Marmara Denizi'nden çıkardığı atıklar sahilde halka sergilendi.

TEKİRDAĞ'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde dalgıçların Marmara Denizi'nden çıkardığı atıklar sahilde halka sergilendi.

Süleymanpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Rumeli İskelesi'nde sıfır atık projelerini tanıttı. Etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler de denize dalarak dip temizlik çalışması yaptı. Polisler, denizin dibinden araç lastiği, motosiklet lastiği, sandalye, pet şişeler, kovaların da bulunduğu çok sayıda atık malzeme çıkardı. Su altından çıkarılan atıklar halkın görmesi için de Rumeli İskelesi'nde sergilendi.

'3 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA TEMİZ'Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 3 yıl önce başlattıkları çalışmarın sonuç verdiğini ve eskisi kadar denizden çöp çıkmadığını söyledi. Yüksel, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan bu çalışmalar inşallah tüm Türkiye'de olduğu gibi Süleymanpaşa'da da, Tekirdağ'da da, şehrimizdeki yaşayan vatandaşlarımızın özellikle yeni neslimizin daha bilinçli bir şekilde yetişmesine olanak sağlayacak. Biz 3 yıldır aynı faaliyetleri yürütüyoruz ve 3 yıl sonunda denizden çıkan istemediğimiz atıkların sayısında ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. İlk sene başladığımızda iskelenin her tarafı bu tür atıklarla doluydu, çok şükür artık bunlarla karşı karşıya kalmıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de inşallah bu bilinci tamamıyla oturtmak istiyoruz" dedi. Sıfır atık projelerini sürdürdüklerini ve bakanlıktan büyük destek gördüklerini belirten Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi Türkiye'deki tüm belediyeler içerisinde sıfır atık belgesine sahip olan 37'nci belediye oldu. Bu gördüğünüz stantlardaki bütün ürünler sıfır atıktan, sıfır atık kapsamında üretilen ürünler. Örneğin, pazarlarda topladığımız meyve, sebze gibi atıklar, kompost makinesinde işleniyor daha sonra bunu gübre olarak biz kullanabiliyoruz. Hem seralarımızda, hem de ihtiyaç halinde okullardaki organizasyonlarda kullanıyoruz. Çok da güzel oldu. Kent konseyimiz, yine gönüllü kadınlarımız ile birlikte kumaş atıklarından çantalar ve benzeri ürünler elde ettiler. Dolayısıyla biz sıfır atık noktasında iyi yerlere gelmek istiyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi 3 yıldır 'Atmazsan batmaz' sloganı ile çalışıyor bu konuda. En önemli konu öncelikle atmamamız gerekiyor ki, şehrimizde batmasın. Bu önemli bir konu eğer ki, atıklarınızı dışarıya atarsanız ondan sonra da istenmeyen görüntüler ile karşı karşıya kalırsınız. Nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmamız, gerekiyor en önemlisi bu. Yapmak değil, bakmak önemli" diye konuştu.


Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi
Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi
Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi
Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi
Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi
Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi
Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi
Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi
Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi
Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi
Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi
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Kaynak: DHA

Dünya Çevre Günü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi - Son Dakika

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