Süleymanpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Rumeli İskelesi'nde sıfır atık projelerini tanıttı. Etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler de denize dalarak dip temizlik çalışması yaptı. Polisler, denizin dibinden araç lastiği, motosiklet lastiği, sandalye, pet şişeler, kovaların da bulunduğu çok sayıda atık malzeme çıkardı. Su altından çıkarılan atıklar halkın görmesi için de Rumeli İskelesi'nde sergilendi.

Deniz değil, adeta hurdalık: Lastikten sandalyeye ne ararsan var

Kaynak: DHA

Dünya Çevre Günü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.