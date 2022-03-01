Tekirdağ'da DEAŞ bağlantılı bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da DEAŞ bağlantılı bir kişi yakalandı

01.03.2022 10:34
Tekirdağ'da DEAŞ bağlantılı bir kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen edilen bir kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen edilen bir kişi yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde DEAŞ ile bağlantılı bir şüphelinin olduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Söz konusu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A.'yı yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ilk işlemlerinin ardından sorgusu için emniyete götürdü. Şahsa ait elektronik materyallerde inceleme alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da DEAŞ bağlantılı bir kişi yakalandı - Son Dakika


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