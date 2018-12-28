Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Deaş Operasyonu

Tekirdağ'da Deaş Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Deaş Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları belirlenen Vail K, Muhammet A . ve İsa A, gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:40 Kaynak: AA

Suriye, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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