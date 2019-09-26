Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu
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Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Çerkezköy ilçesinde DEAŞ bağlantılı şüphelilerin saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu Ahmet M. ve Ahmet El Ş, yakalandı. Evde ele geçirilen cep telefonu ve dijital materyaller incelenmeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet El Ş, tutuklandı, Ahmet M, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:16 Kaynak: AA
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