Son Dakika Haberleri: TEKİRDAĞ'DA DEAŞ OPERASYONU 2 TUTUKLAMA
Son Dakika Güncel Haber

TEKİRDAĞ'DA DEAŞ OPERASYONU 2 TUTUKLAMA

25 dakika önce

TEKİRDAĞ'da, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilerek yakalanan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilerek yakalanan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmada terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğunu belirlediği 4 kişiyi takibe aldı. Takibin ardından bir hafta polis, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Suriye uyruklu K.A., G.M., S.S. ve M.A adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer dokümanlara el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.S. ile M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.A. ile G.M., adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TEKİRDAĞ'DA DEAŞ OPERASYONU 2 TUTUKLAMA
Tekirdağ, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma Türkiye ile ABD güvenli bölge görüşmelerine başladı Bitlis'te 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:01:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEKİRDAĞ'DA DEAŞ OPERASYONU 2 TUTUKLAMA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]