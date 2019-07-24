TEKİRDAĞ'DA DEAŞ OPERASYONU 2 TUTUKLAMA
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TEKİRDAĞ'da, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilerek yakalanan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:35 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'da, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilerek yakalanan Suriye
uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri yaptıkları çalışmada terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğunu belirlediği 4 kişiyi takibe aldı. Takibin ardından bir hafta polis, Çorlu
ve Çerkezköy
ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Suriye uyruklu K.A., G.M., S.S. ve M.A adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer dokümanlara el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.S. ile M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.A. ile G.M., adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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