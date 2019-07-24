Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
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Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

5 dakika önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü öğrenilen 4 şahıs yakalandı.

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü öğrenilen 4 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Tekirdağ genelinde Radikal Dini Terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen K.A., G.M., S.S. ve M.A. isimli 4 zanlı, DEAŞ Terör Örgütü üyeliğinden yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalandığı adreste yapılan arama neticesinde zanlılara ait cep telefonları, laptop, hard disk ve flash belleğe incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelinden S.S. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:48 Kaynak: İHA
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