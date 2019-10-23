Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanfil Sokağı'ndaki bir adreste terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen H.E, K.S, R.D, M.A.S, A.E.H. ve M.R.E. gözaltına alındı.

Adresteki aramada ele geçirilen dijital materyaller ile 3 bin 500 lira ve bin dolara el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan Rusya ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek
Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti İstanbul'da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi Son dakika: Türk askerleri, Resulayn'da terör örgütü YPG'nin karargahına Türk bayrağını astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 15:45:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]