Tekirdağ'da Deaş Operasyonunda 6 Tutuklama
30 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı
ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik çalışmada, Kapaklı'dan otomobil kiralayıp İstanbul
'a giden 4 şüpheliyi takibe aldı. İstanbul'dan dönüş yapan şüphelilerin bulunduğu araç durdurularak şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi ve dijital inceleme yapılmasının ardından 2 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 6 şüpheli, mahkemece tutuklandı. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:38 Kaynak: DHA
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