Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Deaş Operasyonunda 6 Tutuklama

Tekirdağ'da Deaş Operasyonunda 6 Tutuklama

30 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.

Tekirdağ'da Deaş Operasyonunda 6 Tutuklama, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik çalışmada, Kapaklı'dan otomobil kiralayıp İstanbul'a giden 4 şüpheliyi takibe aldı. İstanbul'dan dönüş yapan şüphelilerin bulunduğu araç durdurularak şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi ve dijital inceleme yapılmasının ardından 2 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 6 şüpheli, mahkemece tutuklandı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:38 Kaynak: DHA

Kapaklı, Tekirdağ, Güncel
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