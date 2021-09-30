Tekirdağ'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu M.E.E, A.R. ve A.A.A. gözaltına alındı.

Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti