Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde DEAŞ ile bağlantılı şüphelinin saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tekirdağ 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

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