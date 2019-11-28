Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
6 saat önce
Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:38 Kaynak: AA
Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde DEAŞ ile bağlantılı şüphelinin saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu E.A. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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