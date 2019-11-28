Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

6 saat önce

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde DEAŞ ile bağlantılı şüphelinin saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu E.A. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu açıkladı! 11 Fransa vatandaşı DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderilecek
Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:27:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]