Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesinde DEAŞ ile bağlantılı şüphelinin saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda L.E.D. gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde ele geçirilen cep telefonu ve 2 SIM karta el konuldu.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:41 - Kaynak: AA
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