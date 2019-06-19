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Tekirdağ'da DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı, System.String[]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Tekirdağ genelinde Radikal Dini Terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların deşifre edilmesine çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik mahallesinde A.M. isimli şahıs DEAŞ Terör Örgütü üyeliğinden olay adreste yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama işlemleri neticesinde 1 adet cep telefonu, bu telefona takılı vaziyette 2 GB kapasiteli hafıza kartı, 1 adet sim kart elde edilerek incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:44 Kaynak: İHA
Tekirdağ, 3. Sayfa
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