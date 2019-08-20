Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da definecilerin tarlada altın aradığı iddiası
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Tekirdağ'da definecilerin tarlada altın aradığı iddiası

1 saat önce

Tekirdağ'da definecilerin tarlada altın aradığı iddiasıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde definecilerin, tarlada kaçak kazı yaparak Bizans veya Rumlara ait olduğu sanılan altın aradığı iddia edildi.

Tekirdağ'da definecilerin tarlada altın aradığı iddiası
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde definecilerin, tarlada kaçak kazı yaparak Bizans veya Rumlara ait olduğu sanılan altın aradığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ballı Mahallesi Karakoltepe mevkiinde kimliği belirsiz kişiler, Ömer Aktan'a ait tarlanın kenarında kazı yaptı.
Tarlasını dolaşmaya giden Ömer Aktan, tarlasının kenarında yaklaşık 8 metre derinliğinde bir çukur kazıldığını, burada kimliği belirsiz kişilerin Bizans altınlarını aradıklarını öne sürerek, "Kim oldukları belli olmayan arkadaşlar, şahıslar burada define araması yapmışlar. Çok büyük bir çalışma ile burasını bu hale getirmişler. Kim oldukları belli değil. Jeneratörle, hilti ile kazmışlar" dedi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Tekirdağ, Malkara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:39 Kaynak: İHA
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