Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Demir Hırsızına Polis Engeli

Tekirdağ'da Demir Hırsızına Polis Engeli

1 saat önce

Tekirdağ Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yiğit Polis Merkezi Amirliği ekipleri, eski devlet hastanesinde hırsızlığı önledi.

Tekirdağ'da Demir Hırsızına Polis Engeli, System.String[]
Tekirdağ Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yiğit Polis Merkezi Amirliği ekipleri, eski devlet hastanesinde hırsızlığı önledi.

Edinilen bilgiye göre, 155'e gelen hırsızlık ihbarı üzerine Yiğit Polis Merkezi ekibi, eski Malkara Devlet Hastanesine baskın düzenledi. Yapılan aramada, motosiklet arkalığında yaklaşık 100 kilo ağırlığında demir tespit eden polis, erken müdahaleyle hırsızlığın önüne geçildi. Hırsızlık girişiminde bulunan şüphelinin kaçtığı öğrenildi.

Motosiklet ve demirlere el konulurken, kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı. Öte yandan vatandaşlar, eski devlet hastanesinin kaderine terk edilmesine tepki gösteriyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:16 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa
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