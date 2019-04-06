Tekirdağ'da Demir Hırsızına Polis Engeli
1 saat önce
Tekirdağ'da demir hırsızına polis engeliTEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yiğit Polis Merkezi Amirliği ekipleri, eski devlet hastanesinde hırsızlığı önledi.
Tekirdağ
'da demir hırsızına polis engeli
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Yiğit Polis
Merkezi Amirliği ekipleri, eski devlet hastanesinde hırsızlığı önledi.
Edinilen bilgiye göre, 155'e gelen hırsızlık ihbarı üzerine Yiğit Polis Merkezi ekibi, eski Malkara Devlet Hastanesi
'ne baskın düzenledi. Yapılan aramada, motosiklet arkalığında yaklaşık 100 kilo ağırlığında demir çalınmak üzere olunduğu ancak polisin erken müdahalesi sayesinde hırsızlığın önüne geçildi. Hırsızlık girişiminde bulunan şüphelinin kaçtığı öğrenildi. Motosiklet
ve demirlere el konulurken, kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı. Öte yandan vatandaşlar, eski devlet hastanesinin kaderine terk edilmesine tepki gösteriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:32 Kaynak: İHA
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