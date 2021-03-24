Tekirdağ'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler hayvan barınağını ziyaret etti.

Süleymanpaşa Belediyesinin hayvan barınağını ziyaret eden yükümlüler, hayvanları besleyerek bir süre zaman geçirdi.

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, burada yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerle amaçlarının yükümlülere doğa ve hayvan sevgisi kazandırmak olduğunu söyledi.

Sancı, yükümlülerin yeniden suça yönelmesini engelleyerek topluma uyum sağlamaları için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yeniden topluma kazandırılma çerçevesinde ise yükümlüleri iş ahlakı, çevre ve toplum bilinci, sosyal ve kültürel doku gibi konularda da bilinçlendirmek istiyoruz. Faaliyette yükümlülerimizden aldığımız tepkiler bu etkinliğin oldukça faydalı olduğunu bizlere gösterdi. Bu tarz çalışmalar yapmaya ve yükümlülerimize hayvan sevgisini aşılamaya devam edeceğiz."